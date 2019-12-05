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"Слуги народа" устроили драку в Раде из-за женщины: опубликовано видео с объяснением "виновницы"

четверг, 05 декабря 2019, 13:58
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Драка между народными депутатами из фракции "Слуги народа" Гео Леросом и Максимом Бужанским, которая произошла в Верховной Раде, была спровоцирована нецензурными выражениями в сторону коллеги по фракции Ирины Верещук.

Как сообщает "Апостроф", этот факт подтвердила сама госпожа Верещук в комментарии изданию "Левый берег".

"Господин Гео имеет своеобразное чувство юмора, когда он может к коллегам по фракции говорить матом", - в частности, сказала Верещук и добавила, что Бужанский заступился за нее и потребовал извинений.


Стычку между "слугами народа" прокомментировала на своей странице в Facebook нардеп из фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко.

"В свое время я дала прогноз, что первая сессионный драка состоится между слугами. Как только Максим Бужанскьий напал на своего коллегу по фракции Гео Лерос. Он забежал в сектор "Европейской Солидарности", затащил его за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана с нашего сектора", - написала нардеп.

По словам Геращенко, фракция "ЕС" намерена обратиться в регламентный комитет с требованием немедленно рассмотреть этот случай на своем заседании и отстранить Бужанского от сессионных заседаний.

Максим Бужанский факт драки отрицает. Председатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что ничего не видел.

Как сообщал Апостроф, в президентской партии "Слуга народа" выяснилось, что официально оформленный помощник нардепа Анны Бондарь ранее был осужден за убийство и приговорен к 14 годам лишения свободы.

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