Убил человека и сбежал: "слуга народа" попала в скандал из-за "темного" прошлого помощника, фото

В президентской партии "Слуга народа" выяснилось, что официально оформленный помощник нардепа Анны Бондарь ранее был осужден за убийство и приговорен к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".

Анна Бондарь прошла в Раду после победы на 220-м мажоритарном округе в Киеве. Архитектор и чиновница рвалась к власти от партии "Слуга народа". Как и другие "слуги" - позиционируя себя "новым лицом, нацеленным на глобальные изменения". Однако все оказалось не так гладко. Вокруг нее возник скандал, связанный с ее ближайшим помощником.

Всего у депутата Бондарь два помощника-консультанта, которые работают на постоянной основе и с которыми заключен трудовой договор, то есть получают зарплату. Обычно это наиболее доверенные лица.

По данным анонимного источника, один из помощников депутата был судим за убийство. Речь идет о Виталие Запорожце, который действительно официально числится помощником нардепа Бондарь, а в 2011 году он застрелил человека.

Трагедия произошла в селе Семиполки Броварского района Киевской области. Там 35-летний Запорожец расстрелял из охотничьего ружья начальника Калитянского поселкового участка милиции Николая Симоненко.

Как отмечали очевидцы, действие разворачивалось на летней площадке местного бара. Виталий выпивал с друзьями, а потом произошла ссора с милиционером. Виталий пошел домой, взял там ружье, вернулся и выстрелил в упор в правоохранителя. После этого скрылся с места преступления и прятался, пока его не задержали.

В одном из постановлений Броварского межрайонного суда говорится, что обвиняемый в то время работал охранником в госконцерне "Укрспецэкспорт". На момент совершения преступления (убийства сотрудника милиции) Запорожец не был судим, однако дважды привлекался к уголовной ответственности.

Один из очевидцев тех событий говорит, что Виталия взяла под крыло одна из националистических политсил и это "обнадежило" обвиняемого.

По словам собеседника, из Запорожца стали "делать" борца с режимом. Подключились активисты из числа "свободовцев", подтянули местных жителей и заявили о "ментовском произволе".

"Превышений и нарушений со стороны милиции в то время было немало – это не секрет. Однако в случае с Запорожцем была чистая уголовка. Село, мужик "под мухой", ссора, пошел за ружьем. Застрелил человека, а потом сбежал – более того, спрятался! Смелый, говорите? Какой там борец с режимом! Я не стою грудью за застреленного "мента", но убийство есть убийство. Нарушил закон – отвечай. Тем более, что и сам Запорожец признался, что стрелял. Но подключились "свободовцы", начали накачивать местных и понеслось", - рассказал собеседник издания.

Однако несмотря на поднявшийся шум, суд вынес жесткий приговор. В июне 2012 года Запорожцу дали 14 лет лишения свободы по статье "Умышленное убийство" (максимальный - 15). А в сентябре 2013-го Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил этот приговор в силе.

Той же осенью начался Евромайдан, а уже в феврале 2014-го Виталий Запорожец оказался на свободе. Дело в том, что на волне Революции Достоинства осужденного за умышленное убийство каким-то образом включили в списки... политузников, которых было "предписано" немедленно освободить.

"Поручить Министерству внутренних дел Украины и Генеральной прокуратуре Украины, в связи с отсутствием в действиях лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, состава преступления (правонарушения), безотлагательно обеспечить прекращение уголовных и административных дел в отношении этих лиц", – сказано в постановлении, подписанном Александром Турчиновым.

Таким образом осужденный за умышленное убийство уже через два дня, 26 февраля, оказался на свободе. А на следующий день были приняты изменения в Закон "О применении амнистии в Украине" относительно полной реабилитации политзаключенных. Первым в списке был как раз Запорожец.

Так убийца был реабилитирован как политузник. И вот сейчас Запорожец всплыл помощником народного депутата от политсилы, одержавшей сокрушительную победу на выборах и которую сейчас сотрясают скандалы.

Как сообщал "Апостроф", очередным "героем" оказался нардеп Роман Иванисов, который был избран в парламент как кандидат-мажоритарщик в округе №153 Ровенской области. У депутата, который входит в состав комитета по вопросам антикоррупционной политики, обнаружили судимость за изнасилование.