Видит весь мир: Зеленский мощно обратился к украинцам в честь 28-й годовщины ВСУ, видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовали на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Весь мир видит, что мы действительно стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять лучших украинцев. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Сейчас мы достигаем это дипломатическим путем, но сильное войско делает позицию любой страны увереннее и крепче ", - сказал Зеленский.

Также президент наградил военных знаками отличиями.

полковника Вячеслава Власенко – Орденом Богдана Хмельницкого II степени;

лейтенанта Максима Никитина – Орденом Богдана Хмельницкого II степени;

лейтенанта Кирилла Губанова – Орденом Богдана Хмельницкого III степени;

подполковника Килафлу Александра – Орденом Богдана Хмельницкого III степени;

подполковника Федичева Андрея – Орденом Богдана Хмельницкого III степени;

младшего сержанта Сергея Арсирия – Орденом "За мужество" III степени;

старшину Олега Кошечкина – Орденом "За мужество" III степени;

старшину Григория Могуренка – Орденом "За мужество" III степени;

сержанта Владимира Фридриха – Орденом "За мужество" III степени;

младшего лейтенанта Романа Якимива – Орденом "За мужество" III степени;

полковника Виктора Кузьмина – Орденом Даниила Галицкого;

сержанта Петра Костюка – медалью "За воинскую службу Украине";

полковника Андрея Марувко – медалью "За воинскую службу Украине";

старшего матроса Александра Якуба – медалью Защитнику Отечества;

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины №205-IX.