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В Украине указали на главные сложности с принятием закона о рынке земли

пятница, 06 декабря 2019, 18:20
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Стали известны главные факторы, которые мешают принятию закона о рынке земли в Украине до конца этого года.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

В частности, он рассказал, что уже насчитывается 4 400 правок к закону о рынке сельскохозяйственных земель. И количество правок увеличивается с каждым днем. В этом направлении, по мнению Арахамии, сопротивление оказывают оппозиционные силы.

При этом, вопрос с принятием закона затягивается не только из-за большого количества правок.

"В середине ноября этот закон был принят в первом чтении, тогда его поддержали 240 нардепов. Это, по сути, на грани фола. Учитывая, что во втором чтении голосование будет более проблемным", - отмечают в Telegram-канале Klymenko Time.

Подробнее о принятии законопроекта о рынке земли, читайте в материале "Апострофа": Вторжение арабских шейхов: главные риски законопроекта про рынок земли.

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