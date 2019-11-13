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Рада проголосовала за скандальный закон по рынку земли: все подробности

среда, 13 ноября 2019, 15:24
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Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине.

Несмотря на блокирование трибуны нардепами из оппозиционных сил, голосование все же удалось провести. "За" проголосовали 240 депутатов, из которых 227 - из фракции "Слуга народа", а также 13 внефракционных. "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" голосовали против, "Голос" и "За будущее" воздержались, а депутаты из ОПЗЖ не голосовали вообще.

Законопроект 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" предусматривает создание рынка земли и отмену моратория на ее продажу.

Известно, что перед голосованием президент Владимир Зеленский попросил депутатов из "Слуги народа" поддержать проект. Также он выразил поддержку идее проведения референдума о продаже земли иностранцам. По словам присутствующих на встрече нардепов, Зеленский уверен, что "протесты разгоняет только один человек".

Законопроект о земельной реформе содержит целый ряд предложений:

1) отмена моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и запуск рынка земли;

2) право собственности на землю могут получать только граждане Украины, юридические лица и территориальные общины;

3) один покупатель может купить не более 0,5% земель сельскохозяйственного назначения, которые есть в Украине (это примерно 200 тыс. га), а в пределах одной области можно приобрести не более 15% сельскохозяйственной земли;

4) приоритетное право на приобретение земли имеют ее арендаторы при условии выплаты ими цены, по которой она продается;

5) граждане, которым принадлежит право постоянного пользования, право пожизненного наследуемого владения земельными участками государственной и коммунальной собственности, предназначенными для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, могут выкупить их в собственность с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов;

6) финансовая поддержка малым фермерам и физическим лицам, которые покупают малые объемы до 500 га (компенсация процентов, другая финансовая поддержка);

7) иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности (гражданам РФ - полный запрет).

Как сообщал "Апостроф", 13 ноября перед заседанием активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона.

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