RU  UA  EN

воскресенье, 8 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 декабря

23:55
Она бросит этого неудачника: Оля Полякова раскритиковала мужчину участницы Х-фактора
20:28
В Украине сделали важное заявление накануне "нормандского саммита", вспомнив о Крыме
19:00
В чем пойти на корпоратив: 12 стильных идей для празднования Нового года
18:44
Хватит разделять: Плачкова указала на главные недостатки закона о языке
18:22
Потап рассказал, что им с Настей дарили на свадьбу: один презент удивил его больше всего
17:15
MARUV нарядила рэпершу Alyona Аlyona в латекс для совместного фото
17:14
Зеленский провел закрытое заседание СНБО: принято важное решение, видео
15:54
Тейлор Свифт выпустила рождественский клип с кадрами из семейного архива: видео
14:02
В США умер актер из сериала "Друзья": что стало причиной смерти
12:54
Сергей Бабкин растрогал фанов пением для 5-месячного сына: трепетное видео
12:08
Настоящее мочилово: сети бурно обсуждают выступление Зеленского и топ-политиков у Шустера
11:43
Это был ужас моей жизни: Снежана Егорова откровенно рассказала о потере ребенка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Хватит разделять: Плачкова указала на главные недостатки закона о языке

суббота, 07 декабря 2019, 18:44

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяна Плачкова уверена, что закон о языке дискриминирует и разделяет миллионы русскоязычных украинцев.

Такое мнение она высказала на своей официальной странице в Facebook.

"В первую очередь он дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины", – акцентировала оппозиционный политик, отметив, что согласно заключению Венецианской комиссии данный закон не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав языковых меньшинств, а также содержит нормы, которые противоречат международным обязательствам нашего государства.

Парламентарий отметила, что этот закон должен быть изменен, чтобы избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса.

"Хватит разделять украинцев по языковому признаку. Власть должна дать право людям общаться на родном языке. Украинский – это язык свободы, а не дискриминации", – резюмировала Татьяна Плачкова.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зеленский не сделал важную вещь, теперь в Париже всех собак повесят на него - Николай Сунгуровский

Дадим всем: депутаты решили проблему добровольцев, воевавших на Донбассе

Непонятные движения: почему "слуги народа" затормозили новый Избирательный кодекс

Израиль - миролюбивая страна, но мы не готовы, чтобы нас уничтожили - советник Нетаньяху

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: