Хватит разделять: Плачкова указала на главные недостатки закона о языке

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяна Плачкова уверена, что закон о языке дискриминирует и разделяет миллионы русскоязычных украинцев.

Такое мнение она высказала на своей официальной странице в Facebook.

"В первую очередь он дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины", – акцентировала оппозиционный политик, отметив, что согласно заключению Венецианской комиссии данный закон не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав языковых меньшинств, а также содержит нормы, которые противоречат международным обязательствам нашего государства.

Парламентарий отметила, что этот закон должен быть изменен, чтобы избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса.

"Хватит разделять украинцев по языковому признаку. Власть должна дать право людям общаться на родном языке. Украинский – это язык свободы, а не дискриминации", – резюмировала Татьяна Плачкова.