Украина достигла важной договоренности с МВФ: появились подробности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил условия новой программы сотрудничества с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Об этом сообщают на официальном сайте гаранта.

Глава государства провел телефонный разговор и рассказал о реформах, которые внедряются сейчас в Украине. Руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука.

"Наш разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой была очень конструктивной. Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет цель ускорить экономический рост, активно искоренить коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - отметил Владимир Зеленский.

По его словам, правительство не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики Украина совместно с международными партнерами продолжает реформы, чтобы догонять соседние страны по уровню экономического развития и благосостояния.

"Я высоко оценила чрезвычайное прогресс, который президент Зеленский и его правительство достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе - с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - подчеркнула Кристалина Георгиева.

Как сообщал "Апостроф", эксперты считают, что на валютную ситуацию в Украине могут повлиять три фактора.