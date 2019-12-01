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Есть три фактора: эксперты объяснили, что может радикально изменить курс доллара в Украине

воскресенье, 01 декабря 2019, 14:56
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Фото: УНИАН

Эксперты считают, что на валютную ситуацию в Украине могут повлиять три фактора. Один из них - судебные процессы, связанные с приватизацией "ПриватБанка".

Именно с решением судов по этому делу связано и решение о новом кредите МВФ, которое должно быть принято еще до Нового года.

Вторым важным фактором является ситуация с транзитом газа.

"В декабре станет понятно, будет ли продолжен транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. По моему мнению, вероятность продолжения газового транзита очень невелика. И "Газпром" готовится к этому, прокачивая гораздо большие объемы газа, чем раньше. Если экспорт прекратится, Украина потеряет 2-3 млрд долларов в год. А это существенный фактор. Напомню, что иностранцы купили наших ОВГЗ на 4 миллиарда, и мы видим, насколько укрепилась гривна. А тут потеря ежегодно будет составлять 2-3 млрд", – сказал экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

По его словам, эффект от этого будет немедленным.

"Это скажется сразу. Чем меньше будет шансов, что транзитное соглашение продолжится, тем активнее рынок будет реагировать. То есть не 31 декабря, а гораздо раньше", – добавил эксперт.

Третьим фактором Козак считает встречу в "нормандском формате".

"Это важные факторы, и предвидеть, чем закончатся эти события, сегодня невозможно. Но если эти факторы сработают на позитив, гривна будет и дальше укрепляться, а если итоги будут негативными для нас – то курс будет 27-28 грн за доллар, а может, и больше", – добавил он.

Напомним что падение курса доллара, который впервые за три года упал ниже отметки 24 гривны, должно прекратиться, чтобы не ставить под удар украинских экспортеров.

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