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Встреча Путина и Зеленского в Париже: стал известен график саммита

воскресенье, 08 декабря 2019, 20:31
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9 декабря в Париже состоится саммит лидеров стран "нормандской четверки", в рамках которого пройдут переговоры президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина.

По официальным данным, в Елисейский дворец лидеры прибудут около 16:00 по киевскому времени, после чего состоится встреча Зеленского с президентом Франции и канцлером Германии.

Около 17:00 начнется встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"; а в 19:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

О том, будет ли личная встреча у Зеленского и Путина пока не сообщается.

Напомним, что президент Владимир Зеленский поднимет три важные для Украины темы на саммите в "нормандском формате", который состоится в Париже 9 декабря.

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