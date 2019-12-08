Важнее всего жизни людей: у Зеленского назвали три ключевых темы на переговорах в Париже

Президент Владимир Зеленский поднимет три важные для Украины темы на саммите в "нормандском формате", который состоится в Париже 9 декабря.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

"Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинский, настоящее, а не "фейковое" прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса", - написала она.

Также Мендель подчеркнула, что первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они важные.

"Последнее - условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит Закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала - нашу границу, потом - выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", - отметила пресс-секретарь президента.

Как сообщал "Апостроф", 8 декабря накануне саммита в "нормандском формате" в Киеве на Майдане проходит акция "Красные линии для Зеленского".