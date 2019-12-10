Боевики ДНР анонсировали масштабный обмен пленными с Киевом: озвучена формула

Так называемая "омбудсмен" "ДНР" Дарья Морозова анонсировала обмен пленными между Киевом и Донецком в формате "88 на 53".

Об этом 10 декабря сообщили сепаратистские СМИ.

По словам представительницы боевиков, оккупанты "полностью готовы к процессу обмена удерживаемыми лицами".

При этом Морозова подчеркнула, что многое якобы будет зависеть от украинской стороны. Также она озвучила позицию боевиков, которые настаивают на том, чтобы освобождаемые граждане были процессуально очищены и в их отношении не было никаких уголовных преследований.

"У нас есть все шансы провести обмен до Нового года", - сказала она.

Напомним, что боевики повторно взяли в плен украинца Григория Синченко 1991 года рождения, который уже подвергался пыткам в 2016 году в оккупированном Донецке.