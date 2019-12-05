Боевики взяли в плен 28-летнего украинца, прошедшего пытки в Донецке: первые подробности

Боевики повторно взяли в плен украинца Григория Синченко 1991 года рождения, который уже подвергался пыткам в 2016 году в оккупированном Донецке.

Как сообщает "Центр гражданских свобод" в Facebook, когда он первый раз попал в плен, его били током, душили, подвешивали к потолку и держали в камере без воды с руками в наручниках за спиной.

При этом украинец сумел выжить, после чего его освободили при обмене 27 декабря 2017 года.

Во второй раз в плен он попал 31 октября. Террористы привезли страшно избитого Синченко в квартиру матери для проведения обыска. После этого судьба Григория неизвестна.

В данный момент его местонахождение неизвестно.

Напомним, что в случае провала переговоров в "нормандском формате" украинские власти рассматривают проект постройки стены вдоль линии соприкосновения на Донбассе.