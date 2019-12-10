На шаг ближе: появились новые детали "удара" США по "Северному потоку-2"

Санкции против российского газопровода "Северный поток-2" получили поддержку в обеих палатах американского парламента. 9 декабря их включили в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.

Об этом в Twitter сообщил сенатор Тед Круз.

По информации инициатора введения ограничительных мер, санкции коснутся компаний, которые принимали или принимают участие в проекте строительства, и руководства этих компаний. Так, у этих лиц не будет возможности получить американскую визу, а их транзакции, связанные с недвижимостью и активами в США, будут заблокированы.

Также ситуацию прокомментировал народный депутат Украины Владимир Арьев, который приветствовал решение США.

Как известно, строительство газопровода затянулось из-за позиции Дании, которая не хотела прокладывать трубу в своих водах, но в октябре соответствующее разрешение все же было выдано.

Также "Апостроф" сообщал, что ограничения по проекту "Северный поток-2" со стороны США затронут ряд различных компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода.