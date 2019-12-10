RU  UA  EN

вторник, 10 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 декабря

16:45
Звезда сериала "Охотник за разумом" сыграет в новой "Матрице"
16:40
"Джокер" слил в сеть переписку со скандально известным застройщиком: фото
16:10
В Польше задержали украинца по подозрению в подготовке теракта: первые подробности и фото
15:23
Умерла вокалистка Roxette: вот история песни, которая сделала группу всемирно известной
14:50
Настоящий "Сайлент Хилл": сеть взбудоражило видео густого тумана в Украине
14:42
В Одессе опять вспыхнул серьезный пожар: первые подробности и видео с места
14:30
Срочно вывели из здания людей: в мэрии Киева произошло серьезное ЧП
14:18
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон - ей был 61 год
14:15
Боевики ДНР внезапно обратились к России: что происходит
13:58
Умер создатель флешмоба Ice Bucket Challenge: как затея Пита Фрейтса сплотила миллионы
13:57
В Виннице водитель прокатил парня на боковой дверце авто: жуткое видео
13:37
Влад Яма показал фото, на котором почти полностью видно лицо 4-летнего сына
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На шаг ближе: появились новые детали "удара" США по "Северному потоку-2"

вторник, 10 декабря 2019, 09:28
переглянути новину українською

Санкции против российского газопровода "Северный поток-2" получили поддержку в обеих палатах американского парламента. 9 декабря их включили в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.

Об этом в Twitter сообщил сенатор Тед Круз.

По информации инициатора введения ограничительных мер, санкции коснутся компаний, которые принимали или принимают участие в проекте строительства, и руководства этих компаний. Так, у этих лиц не будет возможности получить американскую визу, а их транзакции, связанные с недвижимостью и активами в США, будут заблокированы.

Также ситуацию прокомментировал народный депутат Украины Владимир Арьев, который приветствовал решение США.

Как известно, строительство газопровода затянулось из-за позиции Дании, которая не хотела прокладывать трубу в своих водах, но в октябре соответствующее разрешение все же было выдано.

Также "Апостроф" сообщал, что ограничения по проекту "Северный поток-2" со стороны США затронут ряд различных компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин не готов завершить войну: чего Зеленскому удалось добиться в Париже

Нормандский саммит завершен: о чем говорили Зеленский и Путин - хроника из Парижа

Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже

Россия использует Минские соглашения для удара по Украине - немецкий эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: