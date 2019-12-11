Боевики ДНР выдвинули наглый ультиматум Киеву: в сети указали на важный момент

Главарь боевиков ДНР Денис Пушилин заявил, что решения "нормандской четверки" в Париже, в том числе и обмен пленными, который планируется провести до Нового года, не будут осуществлены, пока Украина не опубликует "правильный" текст итогового коммюнике саммита.

"Власти Киева дошли до крайней степени вранья. На сайте президента Украины опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита "нормандской четверки", - говорится в заявлении боевиков. - Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса. Так и написано в итоговом документе".

По их словам, "ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки", без искажений и несогласованных вставок".

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя это заявление боевиков, уверен, что "демарш Пушилина готовился в Кремле".

Как сообщал "Апостроф", боевики не соблюдали режим тишины на Донбассе даже в день "нормандского саммита", 9 декабря. Отметим, что именно 9 декабря на Донбассе погибли трое бойцов 14-й ОМБр.