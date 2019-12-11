RU  UA  EN

среда, 11 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 декабря

19:56
Реформа общественного транспорта: нардеп Горенюк презентовал альтернативу "Богданам"
19:52
Хорошая альтернатива спортзалу: 5 поз для секса, которые подтянут ваши мышцы
19:12
В России показали "Слугу народа", вот только есть одно "но" - кажется, шутку о Путине вырезать забыли
18:10
Анита Луценко снова экспериментирует со своей внешностью: на этот раз она кардинально сменила цвет волос
18:04
Нужно узнать мнение украинцев на референдуме: нардеп Плачкова высказалась об открытии рынка земли
17:22
Новый вид клещей назвали именем лидера группы "Кино" - кто же так накреативил
16:59
У Заворотнюк ответили на слухи о жутких последствиях болезни
16:46
Законопроект 2543 решает ключевые проблемы сектора возобновляемой энергетики - заявление ЕБА
16:06
Офис президента поймали на странной правке заявления по итогам переговоров в Париже
16:06
Нардеп пояснил, как российский демпинг уничтожает украинских производителей электроэнергии
16:00
Сеть отелей Rixos отмечает юбилей: в одном из них мы поискали 20 причин покритиковать бренд
15:47
Боевики ДНР выдвинули наглый ультиматум Киеву: в сети указали на важный момент
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики ДНР выдвинули наглый ультиматум Киеву: в сети указали на важный момент

среда, 11 декабря 2019, 15:47
переглянути новину українською

Главарь боевиков ДНР Денис Пушилин заявил, что решения "нормандской четверки" в Париже, в том числе и обмен пленными, который планируется провести до Нового года, не будут осуществлены, пока Украина не опубликует "правильный" текст итогового коммюнике саммита.

"Власти Киева дошли до крайней степени вранья. На сайте президента Украины опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита "нормандской четверки", - говорится в заявлении боевиков. - Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса. Так и написано в итоговом документе".

По их словам, "ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки", без искажений и несогласованных вставок".

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя это заявление боевиков, уверен, что "демарш Пушилина готовился в Кремле".

Как сообщал "Апостроф", боевики не соблюдали режим тишины на Донбассе даже в день "нормандского саммита", 9 декабря. Отметим, что именно 9 декабря на Донбассе погибли трое бойцов 14-й ОМБр.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин не готов завершить войну: чего Зеленскому удалось добиться в Париже

Нормандский саммит завершен: о чем говорили Зеленский и Путин - хроника из Парижа

Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже

Россия использует Минские соглашения для удара по Украине - немецкий эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: