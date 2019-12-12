Кабмин готовит серьезный удар по Коломойскому: всплыли резонансные детали

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду закон о невозвращении "ПриватБанка" бывшему владельцу украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Проект закона № 2571 от 11 декабря 2019 года под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы" меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка.

В частности, изменения были внесены в статьи 41, 41.1 Закона Украины О системе гарантирования вкладов физических лиц, согласно которых Приватбанк был выведен с рынка.

Предлагаемые изменения этих статей предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность. Инициатор законопроекта стал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Напомним, одно из основных требований МВФ к Украине для получения очередного транша – это как раз запрет Коломойскому на возвращение Приватбанка. В противном случае, не исключено, что денег МВФ Украина не получит.

Подробнее о миссии МВФ в Украине читайте в материале "Апострофа": Как Зеленскому получить 5 миллиардов от МВФ и при чем тут болтливый Коломойский.