Евросоюз принял новое решение по антироссийским санкциям

В ночь на 13 декабря главы государств и правительств стран ЕС приняли решение о продлении экономических санкций против Российской Федерации.

Ограничительные меры в отношении РФ продлены на следующие полгода.

Как заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, Евросоюз и дальше будет наблюдать за ситуацией, а также за имплементацией Минских соглашений.

"Мы провели дискуссию относительно России и Украины. Мы были проинформированы о результатах нормандского саммита, который состоялся в минувший понедельник в Париже. [Президент Франции] Эммануэль Макрон и [канцлер Германии] Ангела Меркель обновили для нас информацию относительно ситуации. Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать", – сказал он.

В частности, речь идет об ограничениях в банковском, финансовом и энергетическом секторах РФ.

Напомним, что Конгресс США утвердил закон об оборонном бюджете, в котором зафиксировал положения о санкциях против компаний, которые причастны к строительству "Северного потока-2".