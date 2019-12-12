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США нанесли мощный удар по "Северному потоку-2": все подробности

четверг, 12 декабря 2019, 09:57
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Конгресс США утвердил закон об оборонном бюджете, в котором зафиксировал положения о санкциях против компаний, которые причастны к строительству "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Так, оборонный бюджет поддержало двухпартийное большинство - 337 из 435 конгрессменов.

Утвержденный документ предусматривает, что санкции будут действовать также в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими.

В частности, санкции накладываются на судна, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта. Тем, же, кто попадает под это описание, не будут выдаваться визы и аннулируются уже действующие. Также будет заморожено имущество и активов таких лиц на территории США.

Как сообщал "Апостроф", буквально недавно США расширили санкции против России.

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