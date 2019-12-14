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Серый кардинал Путина устроил истерику в Париже: версии Украины и Кремля

суббота, 14 декабря 2019, 14:10
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Российский историк Валерий Соловей рассказал, что Владислав Сурков поплатился за неутешительные для России итоги встречи в Париже не только морально, но и физически.

По его словам, президент РФ Владимир Путин был подавлен и раздражен после встречи "Нормандской чеверки".

"Конечно, он еще вчера был очень раздражен довольно неудачными переговорами в Париже, потому что ехал он туда с другими ожиданиями. Это известно. Потому что предварительно все пункты повестки были согласованы. Но в последний момент господин Зеленский по всем согласованным пунктам повестки отказал. За этим последовал скандал в российской делегации. И некоторые из членов делегации, особенно там один, пострадал морально, психологически, ну и злые языки говорят, даже физически", - сказал он в эфире Савика Шустера.

Скорее всего, речь идет о Суркове, который участвовал в согласовании предварительной повестки.

При этом глава МВД Арсен Аваков заявил, что когда Зеленский попросил Путина "просто вывести свои войска" с оккупированного Донбасса, Сурков начал кричать и швыряться бумагами.

"Там был момент очень понятный. Путин говорит: "Давайте разводить вдоль всей линии разграничения". Владимир Зеленский говорит: "Ну, минуточку. Я посчитал, мы так будем разводить 20 лет. Вы не можете просто вывести свои войска?". Простой разговор. Советники вышли, и мы видели психоз господина Суркова. Который сказал: "Как это? Мы так не договаривались!". Стал швырять бумаги, и так далее. Пристайко был, как скала, Ермак был, как скала, мы все были... а он переживал", - добавил Аваков.

Он отметил, что Суркова раздражало, что украинская делегация говорит по-украински.

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения. По его словам, выдвигались даже идеи серьезным образом переработать этот документ, но твердость российского лидера это предотвратила.

"Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьезным образом переработать документ, который был согласован в сентябре (проекте коммюнике, - ред.)", — сказал Руденко.

По его словам, этого не дал сделать президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что российские пропагандисты запустили фейк о том, что в Украине преследуют русскоязычное население.

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