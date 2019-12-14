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Пропаганда Кремля запустила новый фейк о зверствах в Украине против русскоязычных: видео

суббота, 14 декабря 2019, 03:31
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Российские пропагандисты запустили фейк о том, что в Украине преследуют русскоязычное население.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

"Чтобы никто не преследовал за наш русский язык, жили прекрасно. Вы что не знаете, что запрещают разговаривать на русском языке на территории Украины. Нам все время рассказывают в новостях", - рассказал журналистке житель Луганска.

Мужчина уверен в своих словах, говорит так информируют в СМИ.

"Слышал, что порвали рот одному русскоязычному", - заявил мужчина.

На уточняющий вопрос журналистки, какие новости мужчина смотрит, он ответил, что украинские у них сейчас не транслируют.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что российские пропагандисты распостраняли фейк о том, что на встрече в "нормандском формате" в Париже у президента Украины Владимира Зеленского речь была написана на языке страны-агрессора.

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