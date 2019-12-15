Путину нужны четыре города: в Украине озвучили тревожный прогноз по агрессии Кремля

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предполагает дестабилизацию на юге Украины, которая нужна президенту России Владимиру Путину, чтобы взять под контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.

Такое мнение политик высказал в интервью "5 каналу".

По словам Климкина, он ожидает от Кремля "полногибридного раскачивания ситуации" в южных областях Украины, чтобы объединить их с оккупированным Донбассом.

Как утверждает бывший глава МИД, под ударом находятся Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье. "Не знаю, как Днепр, там есть определенные сложности для них. А вот по этим регионам будет последовательный удар", – сообщил он.

Причиной этого шага, по его мнению, будет не только желание российской власти доминировать в контроле над Черным морем. "Второй момент – это возможность всех сухопутных коридоров не только на Крым. Это одновременно решает и Молдову, и Приднестровье, и объединение всех территорий", – пояснил он.

Кроме того, по его мнению, существует угроза попытки Путина объединить Беларусь с так называемой "Новороссией".

"С точки зрения вообще миссии Путина – это было бы что-то, это было бы мегавнутренней мобилизацией. За это ему еще лет 10 простят то, что происходит в России", – добавил экс-министр.

Как сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области зафиксирована трансляция российского и сепаратистского телевизионных каналов. Активисты требуют вмешательства Службы безопасности Украины (СБУ).