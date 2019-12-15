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Путину нужны четыре города: в Украине озвучили тревожный прогноз по агрессии Кремля

воскресенье, 15 декабря 2019, 11:26
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предполагает дестабилизацию на юге Украины, которая нужна президенту России Владимиру Путину, чтобы взять под контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.

Такое мнение политик высказал в интервью "5 каналу".

По словам Климкина, он ожидает от Кремля "полногибридного раскачивания ситуации" в южных областях Украины, чтобы объединить их с оккупированным Донбассом.

Как утверждает бывший глава МИД, под ударом находятся Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье. "Не знаю, как Днепр, там есть определенные сложности для них. А вот по этим регионам будет последовательный удар", – сообщил он.

Причиной этого шага, по его мнению, будет не только желание российской власти доминировать в контроле над Черным морем. "Второй момент – это возможность всех сухопутных коридоров не только на Крым. Это одновременно решает и Молдову, и Приднестровье, и объединение всех территорий", – пояснил он.

Кроме того, по его мнению, существует угроза попытки Путина объединить Беларусь с так называемой "Новороссией".

"С точки зрения вообще миссии Путина – это было бы что-то, это было бы мегавнутренней мобилизацией. За это ему еще лет 10 простят то, что происходит в России", – добавил экс-министр.

Как сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области зафиксирована трансляция российского и сепаратистского телевизионных каналов. Активисты требуют вмешательства Службы безопасности Украины (СБУ).

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