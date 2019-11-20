Под Днепром разгорелся скандал из-за российской пропаганды на ТВ: фото

В Днепропетровской области зафиксирована трансляция российского и сепаратистского телевизионных каналов. Активисты требуют вмешательства Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщила в соцсети Facebook местная активистка Екатерина Чижик.

"Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы", - заметила она в своем посте, который просит считать публичным заявлением в СБУ.

Активистка обратилась к жителям города Новомосковска и поселков Черкасское и Гвардейское с просьбой зафиксировать факты трансляций каналов "Россия 1" и "Новороссия ТВ" и также обращаться по этому поводу на горячую линию Службы безопасности Украины.

"Прошу провести проверку по указанным фактам и совершить действия реагирования, пост прошу считать публичным обращением", - написала Екатерина Чижик.

Как сообщал "Апостроф", на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге унизили пропагандистов с российского канала Russia Today.