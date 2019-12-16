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Нападение на "слугу народа" в Сумах: в СБУ дали неожиданный комментарий

понедельник, 16 декабря 2019, 19:17
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Сообщение о нападении неизвестных в балаклавах на нардепа от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко в Сумах оказалось фейком от Службы безопасности Украины с целью установить заказчика.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как сказано в сообщении, сотрудники спецслужбы предварительно получили информацию о подготовке к нападению на народного избранника, установив, что исполнители преступного "заказа" получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение.

"Лиц, причастных к правонарушению, было взято под контроль, благодаря чему причинения возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного избранника было предотвращено", - подчеркнули в СБУ.

Чтобы установить всех участников покушения, в спецслужбе приняли решение разместить в социальной сети сообщение "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах.

"Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", - сообщили в спецслужбе.

Следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору преступления.

Как сообщал Апостроф, в воскресенье, 15 декабря, нардеп от партии "Слуга народа" Михаил Ананченко сообщил, что в Сумах его атаковали неизвестных в балаклавах.

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