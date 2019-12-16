Пришлось вызывать "скорую": в Сумах люди в балаклавах атаковали "слугу народа", фото

В воскресенье, 15 декабря, в Сумах неизвестные в балаклавах атаковали нардепа от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам Ананченко, инцидент произошел у подъезда.

"Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии... Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", - написал он.

Также депутат опубликовал фото из кареты скорой помощи.

Как сообщал "Апостроф", 11 декабря в Верховной Раде во время заседания аграрного комитета произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" и экс-нардепами от "Свободы": причиной стал законопроект о рынке земли.