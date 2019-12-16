RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 декабря

07:29
Зимой сажать не принято? Зеленский засветился на концерте "Квартала" и получил намек, видео
07:15
Пришлось вызывать "скорую": в Сумах люди в балаклавах атаковали "слугу народа", фото
07:02
Пропагандисты Путина показали "грандиозное" интервью Зеленского: опубликовано видео
07:00
Запекаем к праздникам сочную буженину - рецепт и советы приготовления
06:27
В Украину идет "жара" до +13: синоптики поразили свежим прогнозом, карта
04:14
Ученые предсказали появление на Земле огромных "зон смерти": что это значит
03:10
"Миллионы" туристов уже спешат: в сети высмеяли "ажиотаж" на Крымском мосту, фото
02:05
За час - в любую точку Земли: в США анонсировали революционную технологию
01:15
Имели мощную армию и корабли: разгадана тайна гибели древней цивилизации в Средиземноморье
00:10
Счет шел на секунды: в Киеве полицейский спас маленького ребенка от смерти, фото
00:02
На Донбассе тяжело ранен волонтер: подробности и фамилия

15 декабря

23:47
По ГОСТу не положено: появилось видео последствий "русского мира" в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пришлось вызывать "скорую": в Сумах люди в балаклавах атаковали "слугу народа", фото

понедельник, 16 декабря 2019, 07:15
переглянути новину українською

В воскресенье, 15 декабря, в Сумах неизвестные в балаклавах атаковали нардепа от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам Ананченко, инцидент произошел у подъезда.

"Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии... Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", - написал он.

Также депутат опубликовал фото из кареты скорой помощи.

Как сообщал "Апостроф", 11 декабря в Верховной Раде во время заседания аграрного комитета произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" и экс-нардепами от "Свободы": причиной стал законопроект о рынке земли.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: