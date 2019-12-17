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"Квартал 95" снова спел песню о Гонтаревой: в сети ажиотаж, видео

вторник, 17 декабря 2019, 07:30
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Артисты студии "Квартал 95" во время записи новогоднего выпуска спели новую песню, посвященную бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой.

На этот раз комики пообещали собрать деньги на постройку дачи для Гонтаревой.

Видео обнародовала 16 декабря пресс-секретарь фракции партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Facebook.

"У женщины прошу прощения! Снова построим дачу вам, деньги соберем на карточку, на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", − поется в песне, которую исполнил актер Евгений Кошевой.

Напомним, что осенью 2019 года народный хор имени Григория Веревки на концерте "Квартала" в песне высмеял поджог дома Гонтаревой, что вызвало резонанс в обществе.

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