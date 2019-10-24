Травля - это и есть "совок": украинская певица вступилась за хор Веревки

Массовая "травля", которая наблюдается сегодня вокруг Национального хора Украины им. Веревки после их скандального выступления в программе "95 Квартала", и есть признаком "совка".

Таким мнением в студии "Сніданку з 1+1" поделилась украинская певица Мария Бурмака. Как отметила народная артистка Украины, после выступления с "Кварталом" могучий хор просто перечеркнули.

"Я узнала из звонка журналистов на следующий день. У меня сразу пронеслось мое детство, этот могучий хор, как я ходила на концерты. Я начала смотреть эту историю. Конечно, мне номер не понравился, потому что есть такие темы, на которые не стоит шутить", - ответила Бурмака.

При этом, как добавила певица, пользователи сети начали просто перечеркивать все заслуги вокалистов: "Я подумала: "Да, мне не понравился номер, я слушала интервью руководителя, это, наверное, была ошибка. Они получили какой-то гонорар, но насколько я понимаю, это не была какая-то наличка. Очевидно какой-то госрассчет, который также идет в кассу. Но в сети начали просто перечеркивать хор. Взять и топтать большой коллектив, бросать камнями, я против травли как таковой. Потому что это и есть "совок".

Напомним, темой совместного номера юмористов "Квартала" и вокалиток хора имени Веревки стал пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Инцидент высмеяли песней "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала".

Примечательно, что "перегибах" юмористов и участников хора высказались не только рядовые украинцы, но и публичные личности: журналистка Соня Кошкина, лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук, министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский и другие. В большинстве возмущенных отзывов авторам скандального номера напомнили о том, что "всему должен быть предел".

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