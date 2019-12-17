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Под стенами Рады устроили "побоище": эксклюзивные фото

вторник, 17 декабря 2019, 14:24
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Фото: Апостроф

Под Верховной Радой утром 17 декабря во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли стычки и столкновениях протестующих с полицией, есть пострадавшие.

Снимки с места события передал корреспондент "Апострофа".

Стычки начались после попытки представителей организации "Нацкорпус" установить палатки возле здания парламента. Полицейские потребовали разрешение на установку и препятствовала таким действиям. После чего началось силовое противостояние.

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Протестующие использовали против полиции гранитную плитку, палки для палаток и даже огнетушитель, отобранный у бойца нацгвардии. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Есть пострадавшие как со стороны полицейских, так и и протестующих.

Как сообщал "Апостроф", с утра вторника, 17 декабря, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось множество протестующих: митинги и пикеты проводятся сразу по нескольким причинам.

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Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

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