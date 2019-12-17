Под стенами Рады устроили "побоище": эксклюзивные фото

Под Верховной Радой утром 17 декабря во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли стычки и столкновениях протестующих с полицией, есть пострадавшие.
Снимки с места события передал корреспондент "Апострофа".
Стычки начались после попытки представителей организации "Нацкорпус" установить палатки возле здания парламента. Полицейские потребовали разрешение на установку и препятствовала таким действиям. После чего началось силовое противостояние.
Протестующие использовали против полиции гранитную плитку, палки для палаток и даже огнетушитель, отобранный у бойца нацгвардии. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Есть пострадавшие как со стороны полицейских, так и и протестующих.
Как сообщал "Апостроф", с утра вторника, 17 декабря, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось множество протестующих: митинги и пикеты проводятся сразу по нескольким причинам.