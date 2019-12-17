Под стенами Рады начались столкновения, активисты ставят палатки: онлайн трансляция митингов

С утра вторника, 17 декабря, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось множество протестующих: митинги и пикеты проводятся сразу по нескольким причинам.

"Апостроф" рассказывает о происходящем в онлайн трансляции.

12:43 В полицию полетели камни и палки. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

12:32 Активисты облили нескольких полицейских зеленкой и применили против них слезоточивый газ. В полиции не смогли предоставить комментария о происходящем, в пресс-службе обещают прокомментировать инцидент позже.

12:15 Под Радой начинают устанавливать палатки. Активисты Нацкорпуса таким образом протестуют против запуска рынка с/х земель в Украине.

На митинге правоохранители попытались помешать проезду автобусов и тракторов на центральные улицы - под Верховную Раду и Кабинет министров. В ответ противники рынка земли обрушились на полицию с оскорблениями, после чего стороны начали толкать друг друга. Полицейские пребывают в явной растерянности, ожидая дальнейших указаний, тем временем аграрии и другие участники протестной акции пытаются их вытолкнуть с дороги, чтобы проехал транспорт.

11:58 Под зданием Верховной Рады произошли стычки между полицейскими и протестующими. Активисты установили палатку на проезжей части по улице Михаила Грушевского. Полицейские попытались им помешать, что и привело к стычкам. Кроме того, митингующие также зажигали файеры.

11:35 Всего возле парламента находится около двух тысяч протестующих. В частности, представители "Национального корпуса", партий "Батькивщина" и ВО "Свобода" выступают против принятия закона о продаже земли.

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Кроме того, митинговать под парламент вышли также собственники автомобилей с европейской регистрацией. Улица Грушевского была перекрыта протестующими.

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Другая группа протестует против принятия законопроекта №0931 относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза, который, по мнению протестующих, "уничтожает свободу вероисповедания". Еще один пикет посвящен требованиям создать временную следственную комиссию Верховной Рады по "Иловайскому котлу".

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Как ранее сообщал "Апостроф", 5 декабря в Киеве активисты устроили масштабный протест против незаконной застройки в парке.