В Киеве на месте скандальной застройки активисты устроили "дискотеку": эксклюзивные фото

В Киеве активисты устроили протест против незаконной застройки в парке.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На улицу Вышгородская, 47Ж пришли около 150 человек. Они пытались сорвать незаконное строительство на территории парка "Горка Кристера". Активисты демонтировали забор, запуская в сторону застройки фейерверки и петарды. Полиция на их действия не реагировала.

Отметим, что данная история с застройкой началась еще в 2007 году, когда земельный участок площадью 1,09 га был передан в аренду для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома с объектами социально-общественного назначения и подземным паркингом. В 2017 году договор продлили до мая 2022 года.

Решение приняли незаконно, поскольку участок по факту передали при отсутствии утвержденного детального плана территории и с нарушением Генплана.

Два года назад началась активная фаза противостояния, когда 29 декабря представители застройщика за один день установили забор и спилили более 300 деревьев.

Активисты перекрывали дороги, выходили на акции протеста и в конце концов снесли забор. Подготовку к строительству временно остановили. 31 октября 2019 года застройщик неожиданно активизировался: на территории быстро поставили забор, привезли технику и "титушек".

Как оказалось, компания предоставила новую разрешительную документацию, выданную в КГГА. В ноябре активисты и местные жители повели акцию протеста против застройки парка "Горка Кристера" и высадили несколько сотен деревьев.

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Напомним, в сети ранее публиковали анонс встречи для акции протеста. Там написали, что на "Горке Кристера" состоится "большая дискотека".

Как сообщал "Апостроф", стало известно о незаконной стройке прокурора Константина Кулика, которая представляет собой дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве.