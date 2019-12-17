RU  UA  EN

вторник, 17 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 декабря

13:48
Культовый фильм по роману Стивена Кинга переснимут 36 лет спустя
12:56
Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в университете
12:19
Скандал с Netflix: 1,8 млн человек подписали петицию с требованием удалить комедию об Иисусе
11:37
Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца ради самозащиты
10:52
Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы
10:31
В России депутата из партии Путина заподозрили в жутком убийстве: фото
10:07
YUNA-2020: объявлены номинанты престижной музыкальной премии
07:05
В США мощные снегопады парализовали движение на дорогах: впечатляющее видео
03:15
В Африке обнаружили руины древнего храма: интересные подробности и фото
02:05
Ученые назвали неожиданную причину смертоносной жары по всей Земле
01:15
В Мексике появится первый в мире поселок, напечатанный на 3D-принтере: видео

16 декабря

20:08
Ешь с лопаты круглый год: новые российские тарелки вызвали фурор в сети
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина готовится нанести мощный "удар" по России: кто попадет под новые санкции

вторник, 17 декабря 2019, 12:59
переглянути новину українською

Правительство Украины 17 декабря инициировало введение новых санкций против предприятий, которые находятся на временно неподконтрольных территориях и сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Соответствующий документ был обнародован на сайте правительства 17 декабря.

В документе указано, что он был принят Кабмином еще 27 ноября.

"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины", - говорится в документе.

Интересно, что перечня предприятий в постановлении Кабмина нет.

Также в постановлении говорится, что МИД должен оповестить о таком решении США, ЕС и другие государства.

Напомним, что в ночь на 13 декабря главы государств и правительств стран ЕС приняли решение о продлении экономических санкций против Российской Федерации.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Российские "журналисты" несут вражду и ненависть, их нельзя пускать в Украину - Рефат Чубаров

Зеленский победит Коломойского и других олигархов только в одном случае - немецкий эксперт

Сакральные жертвы: что не так с главной версией убийства Павла Шеремета

Разрушители мифов: как Украине победить российскую пропаганду

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: