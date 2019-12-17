Украина готовится нанести мощный "удар" по России: кто попадет под новые санкции

Правительство Украины 17 декабря инициировало введение новых санкций против предприятий, которые находятся на временно неподконтрольных территориях и сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Соответствующий документ был обнародован на сайте правительства 17 декабря.

В документе указано, что он был принят Кабмином еще 27 ноября.

"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины", - говорится в документе.

Интересно, что перечня предприятий в постановлении Кабмина нет.

Также в постановлении говорится, что МИД должен оповестить о таком решении США, ЕС и другие государства.

Напомним, что в ночь на 13 декабря главы государств и правительств стран ЕС приняли решение о продлении экономических санкций против Российской Федерации.