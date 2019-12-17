Займутся налогами и коммуналкой: онлайн трансляция заседания Рады 17 декабря

Во вторник, 17 декабря, на заседании Верховной Рады будут рассматриваться ряд законопроектов, среди которых есть в том числе инициативы по налогам и коммунальным тарифам.

Список соответствующих проектов опубликован на официальном сайте парламента.

В частности, Рада рассмотрит проект закона №2490-1 об обеспечении "конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Также на рассмотрении парламента окажутся инициативы по налоговому законодательству, высшему образованию и пересмотрам судебных решений.

Из политических законопроектов, Верховная Рада будет рассматривать Избирательный кодекс Украины, который получил предложения главы государства.

Кроме того, к повторному рассмотрению подготовили законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента".

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 11 декабря, в Верховной Раде во время заседания аграрного комитета произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" и экс-нардепами от "Свободы".