Депутаты устроили жесткое побоище в Раде из-за рынка земли: видео

В среду, 11 декабря, в Верховной Раде во время заседания аграрного комитета произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" и экс-нардепами от "Свободы": причиной стал законопроект о рынке земли.

Соответствующее видео опубликовал на своей Facebook-странице Андрей Якобчук.

Драка произошла во время обсуждения законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли. На записи можно увидеть, что в потасовке участвовали представители партии "Свобода", которая выступает против законопроекта.

В драке принимали участие, в частности, экс-нардепы от "Свободы" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Как рассказала депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "НАШ", потасовку затеяли "свободовцы", которые начали кричать на главу комитета Николая Сольского. Их требование — снять законопроект с рассмотрения.

"Мы же предлагаем все же рассматривать поправки, а их 4300. Мы понимаем, что если их начать рассматривать, а каждый депутат настаивает на рассмотрении своей поправки, то это затянется на месяцы" — добавила Верещук. По ее словам, ситуация сложная, но не безвыходная.

Напомним, подробнее о законопроекте читайте в материале "Апострофа": Давление на рынок земли идет только по одной причине, нам нужно успеть до конца года - Алексей Мушак.