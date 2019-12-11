RU  UA  EN

среда, 11 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 декабря

15:26
Настя Каменских сделала очередное селфи в ванной - нового ничего, но такой фигуре снова завидуют
14:44
Смертельный пожар в Одессе: суд принял решение по директору колледжа
14:32
Шампанское и подарки: в ТРЦ Dream Town открывается Gara Beauty
14:13
В России рассказали, будет ли Путин смотреть сериал "Слуга народа": сеть взорвалась
13:59
В Украину идет еще одна волна потепления: синоптик поразила прогнозом
13:55
Злата Огневич выпустила откровенный клип на знаменитую украинскую песню: некоторые кадры будоражат воображение
13:41
Дэниэл Рэдклифф заступился за Меган Маркл в ее борьбе с желтой прессой
13:29
В Харькове в страшном пожаре погибла женщина, детей чудом спасли: фото
13:20
В США голуби надели ковбойские шляпы - звучит как шутка, но эти фото и видео вас удивят
12:59
Это жизнь: Лилия Ребрик рассказала, как отбила своего нынешнего мужа у другой
12:52
Украинцам готовят "сюрприз" с зарплатами и прожиточным минимумом: первые детали
12:48
"Выжидал" жертву: в Киеве мужчина устроил кровавую стрельбу на улице
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Депутаты устроили жесткое побоище в Раде из-за рынка земли: видео

среда, 11 декабря 2019, 12:34
переглянути новину українською

В среду, 11 декабря, в Верховной Раде во время заседания аграрного комитета произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" и экс-нардепами от "Свободы": причиной стал законопроект о рынке земли.

Соответствующее видео опубликовал на своей Facebook-странице Андрей Якобчук.

Драка произошла во время обсуждения законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли. На записи можно увидеть, что в потасовке участвовали представители партии "Свобода", которая выступает против законопроекта.

В драке принимали участие, в частности, экс-нардепы от "Свободы" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Как рассказала депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "НАШ", потасовку затеяли "свободовцы", которые начали кричать на главу комитета Николая Сольского. Их требование — снять законопроект с рассмотрения.

"Мы же предлагаем все же рассматривать поправки, а их 4300. Мы понимаем, что если их начать рассматривать, а каждый депутат настаивает на рассмотрении своей поправки, то это затянется на месяцы" — добавила Верещук. По ее словам, ситуация сложная, но не безвыходная.

Напомним, подробнее о законопроекте читайте в материале "Апострофа": Давление на рынок земли идет только по одной причине, нам нужно успеть до конца года - Алексей Мушак.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин не готов завершить войну: чего Зеленскому удалось добиться в Париже

Нормандский саммит завершен: о чем говорили Зеленский и Путин - хроника из Парижа

Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже

Россия использует Минские соглашения для удара по Украине - немецкий эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: