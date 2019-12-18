Пашинского отпустили домой: видео и подробности решения суда

В среду, 18 декабря, Киевский апелляционный суд принял решение отпустить бывшего нардепа Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает LB.ua.

Адвокат Пашинского Андрей Федур в ходе судебного заседания назвал подозрение Пашинскому "необоснованным и незаконным". Он также заявил, что его клиент "никогда не препятствовал следствию и не намерен этого делать".

Федур добавил, что не видит причины, которая не позволила бы избрать Пашинскому альтернативную меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Прокуроры возражали против изменения меры пресечения. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.

На вопрос судьи, почему до сих пор не было завершено досудебное расследование, прокурор Владислав Фомченков заявил, что сейчас проводятся некоторые экспертизы (судебно-баллистическая и фототехническая), в том числе повторные. По его словам, они должны завершиться в течение двух месяцев, но это зависит от экспертов.

В результате суд принял сторону защиты Пашинского и постановил немедленно освободить экс-депутата из-под стражи и отправить домой. Его также обязали носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию.

Круглосуточный домашний арест для экс-нардепа продлится до 3 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал "Апостроф", 29 ноября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей до 29 января.