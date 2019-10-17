Смешно до слез: стали известны забавные моменты на суде по делу Пашинского

Во время заседания по делу Сергея Пашинского, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений с помощью оружия, произошло несколько нелепых моментов, которые вызвали смех у присутствующих.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" из зала суда.

Так, во время заседания выступление представителя стороны обвинения вызвало бурную реакцию и смех зрителей и журналистов.

Так, судья задал представителю обвинения уточняющий вопрос относительно того, что же все-таки было первым в инциденте, за который суд арестовал Пашинского: удар, полученный им по голове другим участником инцидента Химикусом, или выстрел из пистолета. Судья попросил уточнить этот момент, чтобы понимать, могла ли иметь место самооборона со стороны Пашинского (ведь вызывает сомнение, что раненый человек затем мог нанести серьезную рану Пашинскому бутылкой по голове).

Представитель обвинения попытался увильнуть от ответа, но в конце концов сформулировал что и удар и выстрел "произошли фактически одновременно". В ответ зал суда взорвался смехом.

Второй нелепый момент произошел во время ответа стороны обвинения на вопрос о физическом размещении аппарата управления и подразделений ГБР.

Напомним, этот вопрос стал одним из аргументом защиты, которая считает, что согласно закону дело должен был рассматривать не Печерский суд Киева, а Шевченковский - согласно территориальности. Обвинитель так и не смог ответить судье на вопрос, какой адрес ГБР указан в соответствующем приказе этого ведомства. Как и ответить, знает ли он, что другие дела ГБР рассматриваются как раз Шевченковским судом.

Пашинский, в свою очередь, заявил, что видит в большинстве инспирированных против него информационных атак, как и в нынешнем судебном деле политический подтекст и явный заказ со стороны России.

"В этом деле (имеется в виду инцидент с гражданином Химикусом, - ред.) нет вообще ничего. Это просто - "нужно посадить Пашинского, а там разберемся", - заявил он.

По его словам, он никуда не хочет убегать и уезжать.

"Я больше всего заинтересован, чтобы точка в этом позорном деле была поставлена в суде", - добавил Пашинский.

В конечном итоге, заседание суда перенесли. По данным источника "Апострофа", тому причиной стало возможное давление на суд.

"Это делается сейчас до того, чтобы Пашинского не отпустили", - сообщил в комментарии "Апострофу" источник.

В тоже время журналистка Соня Кошкина называет свою версию переноса заседания.

"Причина переноса смешна до слез. Суд не знает фактического адреса ГБР. Прокуроры - тоже. Ушли в ночь - думать. На самом деле ясно же для чего", - написала она в своем Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о том, что ряд политиков сообщили о готовности взять Пашинского на поруки.