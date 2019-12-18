Сколько украинцы в 2019 году заплатили за работу нардепам и всей Раде: опубликованы инфографики

В парламенте приняли постановление о смете аппарата Верховной Рады и собственной деятельности за 2019 год.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "24tv.ua".

В общей сумме работа нардепов в этом году обошлась государственному бюджету в более чем 3 миллиарда гривен. В эту цифру входят зарплаты депутатов и аппарата Верховной Рады, а также льготы для парламентариев.

Общая стоимость сметы Рады за год составляет 1 миллиард 970 миллионов 346 тысяч 700 гривен, а еще 1 миллиард 74 миллиона 337 тысяч – ушло на законодательную деятельность депутатов.

Траты, которые предусматривает смета:

Оплата труда депутатов – 605 миллионов 574 тысячи гривен;

Оплата труда работников аппарата Совета – 724 миллиона 595 тысяч гривен;

Социальное обеспечение депутатов – 283 миллиона 36 тысяч гривен;

Расходы на управление делами Рады – 552 миллиона 331 тысяча гривен;

Расходы на автобазу – 93 миллиона 87 тысяч гривен;

Институт законодательства – 20 миллионов 312 тысяч гривен;

Управление административными зданиями – 144 миллиона 556 тысяч гривен;

Столовая Верховной Рады – 2 миллиона 576 тысяч гривен;

Телеканал "Рада" – 44 миллиона 331 тысяча гривен;

Газета "Голос Украины" – 16 миллионов гривен.

Сколько государство тратило на льготы одного депутата:

Расходы на проезд – 7 тысяч 500 гривен в месяц, или 90 тысяч в год;

Канцелярские принадлежности – 1 тысяча 278 гривен в год;

Телефонные разговоры – 489 гривен в месяц или 4 тысячи 890 гривен за 10 месяцев

Командировки помощников в округа – 800 гривен в месяц;

Затраты на помещения в избирательных округах – 169 гривен в месяц, но 2 тысячи за год;

Аренда жилья – 237 тысяч 250 гривен в год.

Как ранее сообщал "Апостроф", заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о его недостаточно большой зарплате вызвало реакцию возмущения в соцсетях.