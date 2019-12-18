Во сколько обходится работа одного нардепа бюджету Украины: опубликован интересный документ

В сети опубликовали интересную статистику, которой показали, во сколько украинскому бюджету обходится содержание одного народного избранника в год.

Документ с затратами на народных депутатов в своем Telegram-канале опубликовал действующий нардеп Алексей Гончаренко.

Так, больше всего из бюджета тратится на компенсацию за аренду жилья или съем гостиничных номеров для депутатов. В год на эту графу расходов из бюджета выделяют почти 240 тысяч гривен.

Также каждый месяц народному избраннику выделяют 7,5 тысячи гривен для компенсации стоимости проезда. За год сумма очень внушительная - 90 тысяч гривен.

Напомним, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о своей зарплате и назвала сумму командировочных и надбавок за ученую степень.