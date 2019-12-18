RU  UA  EN

среда, 18 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 декабря

11:32
"Грады" готовы: бойцы ВСУ показали мощное оружие на Донбассе, видео
11:21
Оскар 2020: объявлены претенденты на лучший фильм года
11:17
Украинцы массово покидают страну: обнародованы грустные цифры, инфографика
11:00
Немного зимней сказки: сеть впечатлило яркое фото украинских Карпат
10:43
К стенам Рады начинают стягиваться протестующие: первые подробности и фото
10:30
Кричали люди и летели камни: появился жуткий рассказ спасателя о пожаре в колледже Одессы
10:17
Показаний не будет: в расследовании дела Шеремета произошел неожиданный поворот
10:01
Счастливы вместе: Сергей и Снежана Бабкины украсили обложку известного глянца
09:34
Ученые воссоздали внешность женщины, жившей 6 тыс. лет назад: фото
08:56
Есть только одна цель: появились интересные детали и фото путинского моста в Крым
08:40
Саввин день: что нельзя делать 18 декабря
08:18
Труп мужчины и женщина в крови: посреди Киева произошел дикий инцидент
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Во сколько обходится работа одного нардепа бюджету Украины: опубликован интересный документ

среда, 18 декабря 2019, 11:35
переглянути новину українською

В сети опубликовали интересную статистику, которой показали, во сколько украинскому бюджету обходится содержание одного народного избранника в год.

Документ с затратами на народных депутатов в своем Telegram-канале опубликовал действующий нардеп Алексей Гончаренко.

Так, больше всего из бюджета тратится на компенсацию за аренду жилья или съем гостиничных номеров для депутатов. В год на эту графу расходов из бюджета выделяют почти 240 тысяч гривен.

Также каждый месяц народному избраннику выделяют 7,5 тысячи гривен для компенсации стоимости проезда. За год сумма очень внушительная - 90 тысяч гривен.

Напомним, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о своей зарплате и назвала сумму командировочных и надбавок за ученую степень.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Их повесят на вилах: как "Слуги народа" родную землю раздавали

​Драка за землю: кто победит в парламентской битве за украинские черноземы

Укусы "москитов": какой флот Украина готовит для обороны своих берегов

Российские "журналисты" несут вражду и ненависть, их нельзя пускать в Украину - Рефат Чубаров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: