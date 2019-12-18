"Забыли" про Севастополь: вокруг законопроекта Зеленского разгорелся громкий скандал

В законопроекте президента Украины Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию по какой-то причине не упоминается аннексированный Россией Севастополь, который имеет специальный статус, как и столица Украины.

Сейчас в Конституции говорится, что "города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины". В новой версии этот пункт обозначен без упоминания Севастополя.

При этом нардеп Богдан Яременко считает, что особый статус Севастополя не помог в ходе российской операции по оккупации, хотя должен был это сделать. Он считает, что городу не нужен специальный статус.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко заявил, что в законопроект президента могут внести Севастополь.

"Город Севастополь – возможно, он будет или довключен, или еще внесен. Как только Украина вернет Крым, вернет границы, я уверен, что это будет там обязательно. Я думаю, что Севастополь будет довнесен в рассмотрении перед голосованием", – сказал Клочко.

В свою очередь представитель так называемого "парламента Крыма" Юрий Гемпель заявил, что Севастополь следует исключить из конституции Украины.

"Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминаются Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации", - говорят оккупанты.

Напомним, что в сети высмеяли проект изменений в Конституцию, который внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.