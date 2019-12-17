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"Индейцы" в шоке: появилась забавная фотожаба на проект Конституции от Зеленского

вторник, 17 декабря 2019, 23:07
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В сети высмеяли проект изменений в Конституцию, который внес в Верховную Раду Президент Украины Владимир Зеленский.

Автором карикатуры является Александр Бабак.

Как видно, герои фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" рассуждают о нововведениях Зеленского, называя себя "индейцами".

Напомним, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. Законопроект был подан президентом Владимиром Зеленским 13 декабря и определен как неотложный.

В частности, предлагается изменить систему административно-территориального устройства. Среди прочего, вместо глав местных государственных администраций предлагается ввести должность префектов, которые будут назначаться, и увольняться президентом. Полномочия префекта в определенных случаях позволяют блокировать решения местных советов.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрализацией.

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