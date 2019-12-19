Рада приняла закон о добыче янтаря: какие будут условия и наказания

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

279 народных депутатов поддержали решение введение единых разрешений на разведку с правом добычи янтаря. Согласно законопроекту, доступ к залежам янтаря будет урегулирован путем установления права земельных сервитутов и определения отдельной статьи 971 Земельного кодекса для проведения разведывательных и добывающих работ на нарушенных землях.

Специальные разрешения на добычу янтаря будут предоставлять на пять лет. Такие спецразрешения будут продавать на онлайн-аукционах ProZorro. Подать документы на получение разрешения можно будет через электронный кабинет пользователя на официальном сайте Госслужбы геологии и недр. Площадь участка недр, на которую предоставляется специальное разрешение, должна быть не больше 10 гектаров. В документе установлена начальная цена за 1 га - две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн)

Также документ вводит уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых и административную - за нарушение требований к добыче, а также ужесточает ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь.

Как сообщал "Апостроф", уже на следующей неделе украинский парламент может провести внеочередное заседание, на котором планируют проголосовать за закон о рынке земли, предварительно, это будет в четверг, 26 декабря.