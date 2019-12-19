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Когда Рада будет голосовать за закон по рынку земли: названы сроки

четверг, 19 декабря 2019, 15:37
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Уже на следующей неделе украинский парламент может провести внеочередное заседание, на котором планируют проголосовать за закон о рынке земли, предварительно, это будет в четверг, 26 декабря.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на проинформированные источники в Верховной Раде.

В свою очередь депутат от фракции "Слуга народа" Павел Халимон заявил, что парламентскому комитету предстоит рассмотреть около 5 тысяч правок, на что может уйти несколько месяцев.

При этом есть информация, что народные депутаты путем голосования установили 30-секундный регламент на рассмотрение правок вместо традиционных 2-3 минут. Таким образом, правки могут рассмотреть уже до конца следующей недели.

"Планируем, что на следующей неделе мы дойдем до логического завершения и пройдем все поправки... Если мы успеем обработать все правки – будем голосовать этот закон до нового года. Если все правки не обработаем, то было бы логично перенести это на следующий год", – сказал Халимон в комментарии "Обозревателю".

Как сообщал "Апостроф", в ходе столкновения между протестующими и правоохранителями 17 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве есть пострадавшие.

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