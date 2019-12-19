В Украину прилетит важный гость из США: первые подробности

Стало известно, что уже в следующем году, с 3 по 4 января, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео посетит Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, встречу активно поддерживает Белый дом.

“Визит Помпео запланирован с 3 по 4 января в Киев, по словам украинских чиновников. Ожидается, что министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил один из украинских чиновников, отметив, что встречу активно поддерживает Белый дом”, - говорится в сообщении

Издание отмечает, что должностные лица Госдепартамента, в свою очередь, не подтвердили планы мистера Помпео по этой поездке.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что государственный секретарь Соединенных штатов Майк Помпео предложил провести расследование заявлений о якобы вмешательстве Украины в президентские выборы в США 2016 года.