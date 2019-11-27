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Помпео сделал неожиданное заявление о вмешательстве Украины в выборы в США

среда, 27 ноября 2019, 11:09
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Государственный секретарь Соединенных штатов Майк Помпео предложил провести расследование заявлений о якобы вмешательстве Украины в президентские выборы в США 2016 года.

Об этом сообщает Reuters.

Помпео на пресс-конференции задали вопрос о том, стоит ли США расследовать обвинения Украины во вмешательстве в выборы.

"Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что в любой момент, любая страна вмешивалась в американские выборы, мы не только имеем право, мы обязаны выявить это", - ответил Помпео. Слова "Украина" госсекретарь при этом не произнес.

Агентство отмечает, что слова госсекретаря противоречат его же оценке разведданных, которые свидетельствовали, что именно Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывшая топ-чиновница Белого дома Фиона Хилл призвала сторонников президента США Дональда Трампа прекратить распространять выдумки о вмешательстве Украины в выборы главы американского государства в 2016 году.

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