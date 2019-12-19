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Зато честно признался: сети взорвал перл скандального "слуги народа", видео

четверг, 19 декабря 2019, 17:14
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Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко отличился глубокомысленной фразой о том, что будет, если ничего не делать. Сеть взорвалась комментариями.

"Если ничего не делать, – я повторяю – ничего не будет, поэтому мы ничего сделаем", - глубокомысленно заметил народный депутат в ответ на вопрос журналиста Наш.Макси-ТВ.


Эта фраза вызвала волну обсуждения среди пользователей соцсетей.

"Какая трудолюбивая биомасса", "лучше уж ничего не делайте", "зато честно признался — мы ничего не сделаем", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее Тищенко шокировал сеть своим объяснением договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в ходе переговоров в Минске, в частности "формулы Штайнмайера".

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