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Надувная кукла и насос: нардеп шокировал сеть объяснением договоренностей по Донбассу, видео

среда, 02 октября 2019, 23:13
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Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко шокировал сеть своим объяснением договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в ходе переговоров в Минске, в частности "формулы Штайнмайера".

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Тищенко сначала сравнил Украину с насосом, а на вопросы о договоренностях по Донбассу ответил словами о надувной кукле.

"Вы лично знаете, что предусматривает "формула Штайнмайера"?" - поинтересовалась у нардепа журналистка.

"Да, это разведение. Самое главное, что нужно понять, только под наблюдением ОБСЕ и только по законам Украины. Все, точка. Вы берете, например, игрушку, куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Нет! Вот куклу вы берете. И вот, чтобы знать как… Или, не знаю, машину… Покупаете машину. Вы знаете, как с ней? Вот, чтобы с ней справиться, вам нужна инструкция", - заявил Тищенко.

На слова Тищенко бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Тищенко пришел на акцию протеста предпринимателей под Офисом президента в Киеве и попал в скандал.

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