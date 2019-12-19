Зайдем в тупик: Путин выдвинул Украине два наглых требования по Донбассу

Президент России Владимир Путин выдвинул два наглых требования Украине по Донбассу.

Их он озвучил на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

По словам Путина, Украина должна внести изменения в Конституцию Украины, закрепив там особый статус Донбасса, и начать диалог с боевиками Л/ДНР.

"Что касается "норманнского саммита" и Минских соглашений. Меня очень насторожило заявление Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского, - "Апостроф") после того, как он уехал из Парижа, что можно их пересмотреть. Если будет пересмотр, ситуация зайдет в тупик", - заявил он.

Российский лидер заявил, что его страна и другие участники "нормандских переговоров" будут настаивать на внесении положения об особом статусе Донбасса в Конституцию Украины.

"Второе - нужен прямой диалог с Донбассом, а его нет", - сказал Путин.

При этом Путин заявил, что считает целесообразным продолжать переговоры в "нормандском формате". Также он отметил, что Украина допустила ошибку, отказавшись от разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Напомним, что украинский журналист метко потроллил пропагандистов ДНР на пресс-конференции Путина.