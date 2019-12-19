Украинский журналист метко потроллил пропагандистов ДНР на пресс-конференции Путина: видео

Украинский журналист Роман Цимбалюк пообщался с пропагандистами террористов ЛДНР в кулуарах пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео общения с сепаратистами.

Так, Цимбалюк поинтересовался у пропагандистов, как сейчас живется Донецку в оккупации, на что раздраженные "журналисты" заявили, что городу "хорошо и без Украины".

Также украинский журналист напомнил представителям оккупантов, что они являются соучастниками военного преступления.

"Друг мой, мне спится хорошо. В таком ключе мы общаться не будем. Когда это все закончится, мы тебя амнистируем", – сказал он пропагандисту.

Напомним, что в российской столице во время записи репортажа украинского журналиста Романа Цимбалюка мужчина, проезжавший мимо на велосипеде, выкрикнул на камеру: "Слава Украине!".