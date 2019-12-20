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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Силовики пришли с обысками в клуб, связанный с Порошенко: опубликовано фото

пятница, 20 декабря 2019, 11:15
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20 декабря люди в масках ворвались в здание спортклуба "5 элемент", к которому имеет отношение бывший президент Украины Петр Порошенко и его близкий соратник Игорь Кононенко.

Как сообщает в своем Facebook столичный бизнесмен Гарик Корогодский, захватчики представились сотрудниками СБУ.

"Налет СБУ (так они представились) на фитнес "5 элемент". Да, это бизнес Порошенко... У них автоматы", - написал Корогодский.

Информацию подтвердил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

В то же время в СБУ официальных комментариев по данному событию не давали.

Напомним, что в среду, 18 декабря, Верховная Рада Украины внесла важные правки в законодательство, которые окончательно отменяют неприкосновенность народных депутатов.

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Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

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