Силовики пришли с обысками в клуб, связанный с Порошенко: опубликовано фото

20 декабря люди в масках ворвались в здание спортклуба "5 элемент", к которому имеет отношение бывший президент Украины Петр Порошенко и его близкий соратник Игорь Кононенко.

Как сообщает в своем Facebook столичный бизнесмен Гарик Корогодский, захватчики представились сотрудниками СБУ.

"Налет СБУ (так они представились) на фитнес "5 элемент". Да, это бизнес Порошенко... У них автоматы", - написал Корогодский.

Информацию подтвердил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

В то же время в СБУ официальных комментариев по данному событию не давали.

Напомним, что в среду, 18 декабря, Верховная Рада Украины внесла важные правки в законодательство, которые окончательно отменяют неприкосновенность народных депутатов.