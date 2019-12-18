Рада окончательно отменила неприкосновенность нардепов: результаты голосования

В среду, 18 декабря, Верховная Рада Украины внесла важные правки в законодательство, которые окончательно отменяют неприкосновенность народных депутатов. Документ поддержал 291 парламентарий.

Закон вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, в закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и регламент Верховной Рады Украины.

Документ предусматривает, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата Украины, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть поддержаны генеральным прокурором (исполняющим обязанности генпрокурора).

Такие ходатайства будет рассматривать следственный судья апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а по уголовным процессам о преступлениях, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственный судья Высшего антикоррупционного суда. Предусматривается возможность обжалования соответствующих решений.

Кроме того, вносятся изменения в закон "О статусе народного депутата Украины", которыми предусмотрены особенности юридической ответственности народного депутата. Ими предусмотрено, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины).

Стоит напомнить, что 29 августа Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении. 3 сентября депутаты поддержали инициативу в целом. 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Как ранее сообщал "Апостроф", депутаты президентской партии "Слуга народа" не могут достичь согласия по закону о рынке земли.