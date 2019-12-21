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США сделали громкое заявление о создании космических войск: назван срок

суббота, 21 декабря 2019, 08:46
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В США до 2020 года планируют создать космические войска для того, чтобы закрепить доминирование страны в космосе.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Наша зависимость от космических возможностей резко возросло, и сегодня космос превратился в зону возможных боевых действий", - сказал он.

По словам Эспера, в ближайшее время руководство военного ведомства будет создавать графики и план развития космических сил. Кроме того, министр поблагодарил Конгресс за принятие закона об оборонном бюджете на следующий год.

"Это большой шаг вперед, который даст США возможность адаптироваться к вызовам и конкурировать с крупными государствами", - заявил Эспер.

Напомним, что Конгресс США поддержал выделение Украине в 2020 году финансовой помощи на сумму в 698 млн долларов, что на 2,3 млн больше, чем в нынешнем году.

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