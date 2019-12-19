США определись с финансовой помощью Украине: названа точная сумма

Конгресс США поддержал выделение Украине в 2020 году финансовой помощи на сумму в 698 млн долларов, что на 2,3 млн больше, чем в нынешнем году.

Об этом заявила конгрессвумен Марси Каптур, сообщает "Голос Америки".

По ее словам, голосование за законопроекты по финансированию работы правительства США на 2020 год состоялись в Палате представителей накануне, в дальнейшем их рассмотрит Сенат США.

Каптур подчеркнула, что, когда весь мир озабочен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии.

"Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку", - подчеркнула она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Министерство обороны США намерено предоставить новый транш военной помощи Украине.