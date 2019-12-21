Украинский дипломат рассказал о масштабной сети агентов Кремля в ООН

Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал о том, что в ООН работает целая сеть агентов из России. По его словам, Россия имеет огромное влияние на организацию.

Как сообщает "Апостроф", в интервью агентству "Укринформ" Ельченко отметил, что некоторые из членов Совбеза ООН откровенно боятся Россию.

"Большинство из тех 22-23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций, на 100 процентов зависят от нее. Или от поставок оружия, либо от списания каких-то долгов, или российских вливаний, без которых экономика не будет работать. Это Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан – в Африке. Мьянма, Камбоджа – в Азии", - сказал он.

Бывший представитель Украины в ООН добавил, что Россия влияет на работу ООН через свои кадры и делает это скрытно.

"В секретариате Организации Объединенных Наций работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них – это агентура ФСБ, явная или открытая.

Так сложилось еще с советских времен, когда каждый второй работник из СССР был "подписан", как тогда говорили, или был прямым агентом. Сейчас российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте – на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - отметил дипломат..

В завершении он добавил, что влияние РФ значительно больше, чем Украины и десятков других стран.

"Кстати, время от времени мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой. То есть иногда их отлавливают", - сказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянным представителем Украины в ООН Сергея Кислицу.